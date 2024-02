Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani din Targoviște a fost injunghiat mortal, in noaptea de sambata spre duminica, la un hotel din comuna Moroeni, județul Dambovița. Trei tineri, suspecți in acest caz, sunt in custodia poliției.

- Trei barbați de 24, 29 și, respectiv 30 de ani, locuitori ai satului Tocuz din raionul Caușeni au fost reținuți, fiind suspectați de savarșirea unui omor intenționat de doua sau mai multe persoane, savarșit in luna septembrie curent, iar cadavrul l-ar fi ingropat intr-o padure din aceeași localitate.