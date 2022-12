Imaginile zilei: Cotațiile OMV Petrom și Romgaz, după apariția OUG privind taxa de solidaritate Acțiunile OMV Petrom și Romgaz se depreciau, miercuri la pranz, la Bursa de Valori București (BVB). Motivul este reprezentat de taxa de solidaritate pregatita de Guvern. Conform proiectului de Ordonanța de Guvern, discutat in ședința de azi a Cabinetului Ciuca, companiile din energie ar urma sa plateasca un impozit suplimentar de 60% pe profiturile excedentare. Mai precis, este vorba despre castigurile care in 2022 și 2023 depașesc cu mai mult de 20% media profiturilor impozabile ale perioadei 2018-2021. Proiectul de OUG prevede ca banii stranși de guvern din suprataxa vor putea fi intorși in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 3,8% scad actiunile Petrom (SNP) in prima jumatate de ora a sedintei bursiere de miercuri, pe o lichiditate de 13 mil. lei, si cu 3,3% scad actiunile Romgaz (SNG) in contextul in care Guvernul Ciuca a anuntat ca discuta un proiect de OUG pentru suprataxarea profiturilor companiilor din energie, potrivit…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 4,476 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut de aproape 6 ori, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la…

- Cele 1.777.067.726 actiuni ordinare, reprezentand intreaga participatie detinuta de Fondul Proprietatea la OMV Petrom SA, au fost plasate investitorilor ca urmare a finalizarii ofertei de plasament privat accelerat demarate in 13 decembrie 2022, informeaza FP printr-un raport remis Bursei de Valori…

- Mandatul lui Razvan Popescu de director general al Romgaz (simbol bursier SNG) a fost prelungit cu inca patru luni, conform unei decizii a Consiliului de Administratie din 23 noiembrie 2022, publicata la Bursa de Valori Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul a aratat ca pe agenda sedintei de Guvern se afla o Ordonanta de urgenta care asigura Ministerului Agriculturii granturi in valoare de pana la 500.000 de euro. ”Sunt granturi care asigura sprijinul necesar operatorilor din industria de morarit, a uleiurilor si a preparatelor pentru hrana animalelor…

- Un grup format din foști angajați ai Inspectoratului General al Poliției, in special din cadrul Direcției nr.5, ar fi pus la cale, in anii 2016-2019, denigrarea imaginii Maiei Sandu, pe atunci lidera a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), relateaza Cotidianul.md . Denigrarea? „O persona asemanatoare…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 1,125 miliarde de lei la capitalizare, 0,63%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 7,32%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 178,435 miliarde de lei,…

- Actiunile cu care investitorii de la Bursa de Valori Bucuresti au realizat cele mai mari tranzactii luna trecuta au fost OMV Petrom (SNP), cu un rulaj de 168 de milioane de lei, Banca Transilvania (TLV), cu 166,4 mil. lei si Evergent Investments (EVER),