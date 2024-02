Stiri pe aceeasi tema

- Pentru finantarea proiectului Neptun Deep din Marea Neagra alaturi de OMV Petrom, producatorul si furnizorul de gaze naturale Romgaz intentioneaza sa vanda obligatiuni de 500 mil. euro in a doua jumatate a acestui an. Exclusiv ZF Corporate.

- Indicele de referinta BET al Bursei de Valori Bucuresti a inregistrat marti cea mai buna sedinta de tranzactionare din septembrie anul trecut, urcand cu 1,56%, conform datelor BVB, citate de Ziarul Financiar.Benchmark-ul a fost tras in sus de emitenti precum Electrica (4%), Banca Transilvania (4%),…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis indecis prima sedinta a saptamanii. Actiunile Hidroelectrica, cele mai tranzactionateActiunile Hidroelectrica au fost cele mai tranzactionate luni, pe Piata Reglementata a Bursei de la Bucuresti, valoarea schimburilor inregistrate cu aceste titluri fiind de aproape…

- The Romanian Investor Relations Association (ARIR) told a conference on Monday that 20 companies listed on the Bucharest Stock Exchange obtained the maximum VEKTOR rating, namely 16 companies listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange and 4 issuers among the 38 in the BET AeRO.According…

- Bursa scade joi pentru a treia sedinta consecutiva. Nuclearelectrica pierde 3,6%, Banca Transilvania 1,6% si OMV Petrom 1%. Actiunile Hidroelectrica, o treime din lichiditate, cresc cu 0,3%, relateaza Ziarul Financiar.

- Deputatul PSD Eugen Bejinariu este unul dintre cei mai avuți parlamentari suceveni. Iar acest lucru este demonstrat de declarația sa de avere, din care reiese ca acesta deține șapte terenuri, o colecție impresionanta de obiecte de arta, dar și sume mari in conturi. Eugen Bejinariu este unul dintre cei…

- Benzina si motorina s-au ieftinit inainte de Craciun. Benzina standard, cea mai ieftina, costa sambata 6,38 lei litrul, fata de 6,43 lei litrul cat era vineri, si se gaseste la o statie Petrom din Bucuresti, Sos. Straulesti, sector 1. La restul stațiilor, benzina standard se gasește la prețuri intre…

- Gruparea banațeana de rugby a anuntat ca noul antrenor este Mugur Preda (44 de ani), care a activat in ultimul timp la CSM București si care a mai pregatit Steaua si Gloria Buzau. „Fost tehnician in staff-ul echipelor naționale, la Steaua și la Gloria Buzau, dar și in Franța, Preda și-a dorit o noua…