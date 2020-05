Imagini şocante în SUA. Un bărbat este călcat în picioare în timpul protestelor provocate de moartea lui George Floyd Potrivit TMZ, care citeaza un utilizator Twitter, mai mulți indivizi au vrut sa jefuiasca magazinul barbatului, insa el a ieșit cu o sabie, incercand sa-și apere munca. Videoclipul tulburator ii arata pe atacatori cum il lasa inconștient pe proprietarul magazinului, dupa ce este lovit cu skateboard-uri, pietre și pumni. BREAKING: man critically injured at Dallas riots



It appears he attempted to defend a shop with a large sword



Looters ran at him, then he charged rioters



They then beat him with a skateboard and stoned him with medium sized rocks



