Marți dimineața, in a doua zi de Craciun, Ferma Dacilor, o pensiune renumita din Tohani, județul Prahova, a fost cuprinsa de flacari, soldandu-se cu o tragedie de proporții. Imagini cutremuratoare din drona arata dezastrul provocat de incendiu, in care un copil și patru adulți au pierit carbonizați, iar un adult și doi copii sunt disparuți. Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU), in momentul incendiului, in pensiune se aflau 26 de persoane, iar opt dintre acestea au fost inițial date disparute. Situația este in continuare in dinamica, iar salvatorii fac…