- Sambata, 8 aprilie 2023, in ajunul marii sarbatori a Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile), Patriarhia Romana și Arhiepiscopia Bucureștilor vor organiza, in București, Pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoți, monahi, monahii și credincioși mireni din Capitala și din județul…

- Calatorii care folosesc mijloacele de transport in comun din Capitala pot vedea de miercuri in aplicația Google Maps unde se afla exact pe traseu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul cu care urmeaza sa se deplaseze. Conform unui comunicat al Primariei Generale a municipiului București, aplicația calculeaza…

- Doua adolescente au fost lovite vineri de o masina pe o strada din Chitila, judetul Ilfov, ambele fiind transportate la spital, anunța news.ro.”La data de 17 decembrie a.c., in jurul orei 13:51, politistii din Chitila au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe soseaua Banatului din…

- Un cunoscut fermier, Claudiu Davițoiu, care deține o ferma cu 800 de vaci la Afumați, in Ilfov, trage un semnal de alarma cu privire la viitorul acestui sector in Romania, unde efectivele s-au redus dramatic și cel mai probabil vor continua sa scada. Laptele va deveni un produs de lux, pentru ca fermierii…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost impuscat, aseara, pe o strada din cartierul Alexandru cel Bun, din municipiul Iasi, atacatorul fiind cautat și la aceasta ora de politisti. Medicul sef UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a afirmat ca barbatul a fost ranit in zona cervicala si a fost internat in Clinica…

- Au loc percheziții de amploare in București și Ilfov. Procurorii DNA au dat buzna in biroul primarului sectorului 3, Robert Negoița . Alte 17 locații din București și Ilfov sunt vizate de procurorii DNA. ,,Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor…

- Romania a fost lovita de un ciclon de aer foarte rece, toata țara fiind afectata de vremea rea. Meteorologii au prelungit pana duminica avertizarea cod galben de ploaie și ninsoare, viscol și intensificari ale navantului. Mai multe județe din Romania au fost ingropate in zapada. Trei persoane au fost…