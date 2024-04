Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera au descoperi cinci migranți, patru din Camerun și unul din Guineea, care s-au ascuns intr-un tir in incercarea de a trece fraudulos frontiera și de a ajunge in Germania.

- UEFA ia in considerare posibilitatea de a mari la 26 de jucatori loturile echipelor pentru Campionatul European de fotbal din aceasta vara din Germania, in urma discuțiilor cu antrenorii. Discuțiile cu selecționerii ale caror echipe s-au calificat la Euro 2024 au avut loc luni, la Dusseldorf, potrivit…

- Prezentatorul canalului public rus „Rossiya 1” a enumerat duminica seara patru poduri din Germania pe care Rusia le-ar putea distruge ca razbunare pentru un atac asupra podului din Crimeea, conform La Stampa, citata de Rador Radio Romania. ''In ciuda tuturor anticipațiilor interlocutorilor, nu reusesc…

- Mai multi elevi ai unei scoli din Wuppertal, oras din bazinului Ruhr-ului din vestul Germaniei, au fost raniti intr-un atac petrecut in incinta institutiei joi dimineata, a informat politia, anuntand ca a retinut un suspect, transmit AFP si dpa. Mai multe media au relatat despre un atac cu cutitul comis…

- O mare companie de armament din Germania, Rheinmetall, care este unul dintre principalii furnizori de echipament militar pentru Ucraina in razboiul contra Rusiei, a cumparat pachetul majoritar de acțiuni al companiei Automecanica Mediaș, urmand ca uzina de la Mediaș sa asigure mentenanța vehiculelor…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis marți o atentionare de calatorie pentru Germania, unde de miercuri pana joi este programata o greva in transportul aerian.MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Germania ca, incepand de miercuri, ora 4.00,…

- In orașele din Germania s-a declanșat un nou val de proteste impotriva populismului extremist, potrivit Europa FM. Milioane de oameni din Hamburg, Koln sau Berlin... The post Un nou val de proteste in orașele din Germania contra populismului extremist appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Peste 1.100 de zboruri de pe 11 aeroporturi din Germania sunt anulate sau intarziate, joi, din cauza grevei personalului de securitate, a avertizat Asociatia aeroporturilor comerciale germane (ADV).