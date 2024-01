Stiri pe aceeasi tema

- Un protest de amploare a avut loc sambata la Tbilisi pentru a cere o pedeapsa aspra pentru o activista acuzata ca a distrus o icoana religioasa infatisandu-l pe Iosif Stalin, recent instalata in capitala georgiana, relateaza Reuters. Se presupune ca femeia a stropit marti cu vopsea icoana, care era…

- O crima oribila a avut loc, noaptea trecuta, in Municipiul Zalau. O femeie a murit dupa ce ar fi fost aruncata de la balcon de soțul ei. Victima a cazut de la etajul 3, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. Vecinii spun ca au auzit mai multe țipete in apartamentul in care s-a produs tragedia.…

- Un tanar aflat sub influența drogurilor a reacționat violent atunci cand o femeie i-a atras atenția sa nu mai faca galagie și sa paraseasca zona. Deranjat, acesta a incercat sa o stranga de gat pe femeie. Norocul ei a fost ca in zona se aflau mai multe persoane care au intervenit.Tanarul nu s-a oprit…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus, sambata, la Timișoara, ca exista o cale ca Romania „sa evadeze” definitiv de la periferia Europei, precizand ca in urmatorii ani Ucraina, Republica Moldova, Georgia si Balcanii de Vest vor face parte din familia europeana si din familia euro-atlantica,…

- Politia chemata in cartierul Far Rockaway la primele ore ale zilei de duminica a gasit victimele intr-o locuinta care fusese incendiata.Suspectul, un barbat, a injunghiat doi ofiteri de politie inainte de a fi impuscat de unul dintre politistii raniti. Suspectul a fost transportat la spital, dar a fost…

- Ministrul Energiei, Sebastian-Ioan Burduja, a participat la reuniunea ministeriala a Comitetului Director, infiintat in conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat Strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi intre Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, Romaniei si…

- Politia franceza a impuscat si ranit grav marti, la Paris, o femeie care, potrivit unor martori, proferase amenintari si rostise ‘Allah Akbar’ intr-un tren dintr-o suburbie, transmite AFP, citand o sursa din cadrul politiei si parchetul capitalei. ‘Prognosticul este rezervat in ce priveste sansele femeii…

- Intr un incident socant petrecut astazi, 17 octombrie 2023, in jurul orei 12:23, in localitatea Giroc, o femeie a fost injunghiata cu un cutit pe strada Constelatiei.Politistii au fost alertati de catre cetateni prin apelul unic de urgenta 112 si s au deplasat imediat la fata locului. La sosire, acestia…