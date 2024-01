Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti anunta ca, impreuna cu Institutul National de Tehnologie Digitala si Transformare Digitala din Vietnam, a semnat un memorandum in domeniul tehnologiilor noi si emergente.”Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica…

- Astazi, 17.01.2024, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI București și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse au semnat un acord de parteneriat strategic privind colaborarea in domeniul dezvoltarii de tehnologii digitale . Prin aceasta asociere,…

- Cercetatori romani de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geo-ecologie Marina (GeoEcoMar) si Universitatea din Bucuresti au intrat in Cartea Recordurilor, dupa ce au descoperit proportiile imense ale celui mai mare lac din istoria planetei Pamant: Paratethys. Guinness World…

- Un cutremur de 4,8 pe scara Richter s-a produs luni, la ora 00:05, la adancimea de 132,5 de kilometri. Seismul s-a simțit și in București. „In ziua de 04 Decembrie 2023 la ora 00:05:48 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea 4.8, la adancimea…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Informatica- ICI Bucuresti a avut onoarea de a participa și contribui la lansarea carții "Identitate și Cultura - Național. European. Universal", desfașurata joi, 16 noiembrie 2023. Evenimentul a fost un punct de referința in discuțiile actuale despre…

- Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare in Informatica - ICI București și Itheum și-au unit forțele intr-un parteneriat. Impreuna, vor explora potențialul tehnologiei blockchain pentru aplicații instituționale și vor promova adoptarea acesteia in toata Romania. Aceste eforturi colaborative vor…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a vizitat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Informatica – ICI București. „La NATO conduc boardul de inovare, care cuprinde structurile militare, intelligence, partea politica și partea civila, unde lucram cu industrii de la AI la Quantum…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta, joi seara, ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,3 in judetul Ialomita.”In ziua de 02 Noiembrie 2023, la ora 21:31:07 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MUNTENIA, IALOMITA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3,…