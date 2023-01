Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul primarului UDMR din Targu Secuiesc impotriva unei sentințe a Curții de Apel București care a constatat faptul ca primarul se face vinovat de discriminarea pe criterii etnice a romanilor. In luna martie 2019 Asociația Civica pentru Demnitate in Europa (ADEC), condusa de Dan Tanasa, a sesizat CNCD cu privire la faptul ca pe pagina de Facebook a Primariei Targu Secuiesc este promovat un eveniment public (un targ de produse tradiționale) exclusiv in limba maghiara, fapt ce constituie o discriminare pe criterii etnice a cetațenilor romani necunoscatori…