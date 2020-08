Iașul are cele mai moderne stații de colectare a deșeurilor din lume Municipalitatea prin Salubris a reușit sa achiziționeze 30 de stații stradale inteligente pentru colectarea deșeurilor mixte și astfel, sistemul de salubritate din Iași se alatura celui din orașe precum Londra, New York, Paris sau Praga. Acestea sunt realizate de BigBelly, liderul mondial in sisteme inteligente de gestionare a deșeurilor și reciclare, iar pentru cele 30 de stații s-au investit 1.148.308 lei. Cele 30 de compactoare de inalta capacitate vor fi amplasate in toate cartierele din Municipiului Iași, in zonele Ștefan cel Mare și Sfant (zona Palat), Casa Modei, Independenței (stația de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

