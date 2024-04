Iași: Modificări ale traseelor de autobuz MODIFICARI ALE TRASEELOR DE AUTOBUZ Dragi calatori, va informam ca in data de 4 aprilie 2024, incepand cu ora 09:00, vor fi efectuate lucrari de asfaltare pe Bd. Socola, pe sensul de mers intersecție Cotnari spre Granit. Acestea vor implica modificari temporare in circulația mijloacelor de transport. Iata ce trasee vor fi modificate: Traseele 19, 30, 30b, 202 și 203 vor circula pe urmatorul itinerariu: Intersecție Cotnari – Bd. Primaverii – Calea Chișinaului – Str. Bucium – Frigorifer Traseele 42, 43, 43c și 46 vor circula din Tudor Vladimirescu – Intersecție Țesatura – Calea Chișinaului – Str.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

