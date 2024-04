Stiri pe aceeasi tema

- Romanii și strainii care merg pe litoralul țarii noastre au parte de un anunț important! Pentru aceștia va fi introdusa o noua taxa. Iata cați bani trebuie sa scoata din buzunare daca aleg stațiunile Eforie, Mangalia sau Saturn!

- Se schimba vremea in Romania. Dupa cateva zile extrem de calduroase, cu temperaturi foarte ridicate, urmeaza o perioada in care atmosfera se va schimba. Termometrele vor indica valori mult mai mici și racirea se va observa imediat. Cand revine frigul la noi in țara. Se schimba vremea in Romania Vremea…

- Noua lege a pensiilor, conform ministrului Muncii, aduce multe modificari, asta insemnand noi facilitați pentru actualii și viitorii pensionari. Pe langa aceste aspecte, o un punct din noua lege precizeaza și care sunt romanii care pot iesi la pensie la 60 de ani. Noile reglementari precizeaza care…

- Vești bune pentru romani! Hidroelectrica, cel mai ieftin furnizor de energie electrica din Romania, a actualizat oferta pentru clienții casnici. Ce preț va avea energia electrica? Romanii pot rasufla ușurați! Hidroelectrica și-a actualizat noile prețuri la energia electrica La inceputul lunii aprilie,…

- Am intrat in Postul Paștelui, acesta fiind cel mai lung si strict post al anului. Insa mulți romani susțin ca mancarea de post a devenit un lux pentru ei, și asta pentru ca produsele de post sunt mai scumpe ca in alti ani. Spre exemplu, legumele au ajuns sa coste mai mult decat carnea. Așa […] The post…

- Schimbare de ultima ora in domeniul Educației. O noua lege a fost impusa peste hotare, conform careia parinții ai caror copii lipsesc nemotivat de la școala risca sa fie amendați. Specialiștii cred ca aceasta metoda ar putea funcționa și la noi in țara. Amenda pentru parinții ai caror copii chiulesc…

- Coca-Cola, una dintre cele mai mari companii din lume, a anunțat schimbari mari in ceea ce privește sticlele pe care le folosesc. Acestea vor fi mult mai prietenoase cu mediul. Noile sticla Coca-Cola Coca-cola a fost de multe ori criticata pentru ca este unul dintre cei mai mari poluatori de plastic…

- Prețul unei consulații la medicul de familie se va mari incepand cu data de 1 februarie 2024. Romanii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunare. Iata cat vor trebui sa plateasca aceștia!