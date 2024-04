Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se pregatesc pentru cateva zile libere in luna mai. ”Puntea” pe care o pot face chiar de Paște ii entuziasmeaza atat pe turiști, cat și pe cei care dețin afaceri - mai mici sau mai mari - pe litoralul autohton.

- Luptatoarea Andreea Ana, de la CSA Steaua Bucuresti, dar originara din Mangalia, acolo unde a fost initiata in lupte, iar apoi lansata in performanta de Marian Oancea, continua rezultatele de varf pe plan international, ea obtinand calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris din acest an Andreea Ana…

- Romanii vor putea merge in destinațiile lor preferate cu trenul. Astfel, in perioada 14 iunie – 14 octombrie 2024, trenul internațional ”Romania” va asigura legatura directa intre Bucuresti si Istanbul/Halkali, Varna, Sofia si retur. Ce preț vor avea biletele de tren Biletele de tren au fost deja puse…

- Rapid - FCSB 4-0. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, vrea sa il scoata pe Ștefan Tarnovanu din primul 11. Portarul bucureștenilor e unul dintre jucatorii care ar putea juca pentru Romania la EURO 2024. Becali i-a reproșat golurile de 1-0, marcat de Iacob cu capul, și de 3-0, al lui Krasniqi, care…

- La granița dintre Bulgaria și Romania, de la Ruse, sunt doua parcari care trebuiau sa rezolve problema ambuteiajelor din trafic cauzate de camioane. In loc de asta, insa, aceste 2 parcari genereaza probleme foarte mari și au devenit chiar un obstacol pentru aderarea la spațiul Schengen. Transportatorii…

- Am revenit și in 2024 cu articole din ciclul ”Turist prin țara mea!”, și vorbim despre satul din Romania care i-a innebunit pe turiștii straini, aceștia fiind uimiți de ce gasesc acolo.

- Pensii 2024 | Categoria de romani care RISCA sa piarda dreptul la PENSIE: Ce trebuie facut in astfel de cazuri Pensii 2024 | Categoria de romani care RISCA sa piarda dreptul la PENSIE: Ce trebuie facut in astfel de cazuri Romanii care locuiesc in strainatate și beneficiaza de pensie din Romania trebuie…

- Prețul unei consulații la medicul de familie se va mari incepand cu data de 1 februarie 2024. Romanii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunare. Iata cat vor trebui sa plateasca aceștia!