- Inspectiile tot mai amanunțite pentru avioanele Boeing 737 MAX 9 au devenit duminica un fenomen mondial, dupa ce o aeronava a fost nevoita sa aterizeze de urgența din cauza desprinderii unui hublou.

- Compania Turkish Airlines (THY) a anuntat duminica ca retine la sol toate cele cinci Boeing 737 MAX 9 din flota sa, in urma unui incident la bordul unei aeronave de acest tip a companiei Alaska Airlines, scrie AFP."In urma incidentului de la bordul unui avion Boeing 737 MAX 9 al companiei Alaska…

- Un zbor al companiei Alaska Airlines cu 177 de persoane la bord a aterizat de urgenta, vineri, in statul american Oregon. Pasagerii au declarat ca o usa s-a desprins de pe fuzelaj dupa decolare. Alaska Airlines retine la sol intreaga flota de avioane Boeing 737-9 MAX dupa incident. Zborul a decolat…

- Un avion al unei companii aeriene japoneze a aterizat in flacari pe aeroportul Tokyo – Haneda, dupa ce s-a ciocnit cu o aeronava a Pazei... The post VIDEO | Un avion cu sute de pasageri a aterizat in flacari pe aeroportul din Tokyo, dupa ce s-a ciocnit cu o aeronava a Pazei de Coasta appeared first…

- Astazi, 22 decembrie, un avion de recunoaștere Boeing P-8A Poseidon a fost reperat deasupra spațiului aerian al Marii Negre, potrivit presei straine. Concret, potrivit portalului Flightradar, o aeronava americana Boeing P-8A Poseidon a fost reperata in spațiul aerian din largul țarmului Rominiei. Acesta…

- Inca trei tramvaie noi de tipul Civitas au fost puse astazi pe linii, inlocuind alte vagoane vechi din parcul Companiei de Transport Public (CTP) Arad.... The post Inca 3 tramvaie noi Civitas, puse pe linii in municipiu. Razboiul din Ucraina afecteaza insa modernizarea liniei de la Fat Frumos appeared…

- Poliția din Hamburg a anunțat sambata ca se ocupa de o luare de ostatici dupa ce un barbat a trecut cu mașina o bariera in... The post Aeroportul din Hamburg inchis, dupa ce o mașina a fost parcata sub un avion. A intervenit poliția appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un avion de pasageri al companiei americane JetBlue s-a dezechilibrat și s-a ridicat pe coada, ca un balansoar, in timp ce era descarcat pe aeroportul internațional John F. Kennedy din New York, potrivit companiei aeriene, citata de CNN.