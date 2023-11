Șeful Consiliului Județean Ilfov anunța o investiție in comuna Berceni, acolo unde elevii vor invața in spații noi. Containerele vor fi asamblate intr-un corp modular, cu patru sali de clasa, bai, hol și cancelarie. proape 100 de copii de clasa zero vor invața in spații corespunzatoare, dupa ce, astazi, in ședința de consiliu, am decis sa le punem la dispoziție 25 de containere. Ele vor fi asamblate intr-un corp modular, cu patru sali de clasa, bai, hol și cancelarie. Decizia vine in urma solicitarii viceprimarului din Berceni, George Ene, susținut in demersul sau de peste 700 de parinți. In prezent,…