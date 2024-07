Admitere liceu 2024. Elevii de clasa a VIII-a sunt repartizați azi în școli Admitere liceu 2024. Miercuri, elevii care au susținut Evaluarea Naționala in 2024 vor afla rezultatele repartizarii computerizate, care va decide daca au fost admiși la liceul dorit. Cum se face procesul de repartizare și unde vor fi afișate rezultatele. Admitere liceu 2024. Rezultaele pe edu.ro Etapa de completare a opțiunilor și a fișelor de inscriere […] The post Admitere liceu 2024. Elevii de clasa a VIII-a sunt repartizați azi in școli appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Rezultatele admiterii la liceu 2024 pentru absolventii de clasa a VIII a au fost publicate pe admitere.edu.ro si la avizierele liceelor la ora 12:00. Rezultatele repartizarii in licee pot fi vazute introducand codul pe care fiecare elev l a primit de la scoala la Evaluarea Nationala. Elevii pot verifica…

- Emoțiile nu au trecut pentru elevii de clasa a-VIII-a. Joi au loc inscrierile pentru liceu, unde tinerii vor trebui sa-și puna opțiunile dorite. Rezultatele acestor inscrieri vor aparea pe 24 iulie, cand ei vor fi repartizați la liceele din opțiunile alese.

- Bursa de merit ar urma sa fie de 338 de lei pentru elevii de clasele V, VI, VII, IX, X și XI, cu peste 100 de lei mai mica decat cuantumul minim stabilit de lege. Absolvenții de gimnaziu și de liceu care au susținut examene recent primesc pe iunie 450 de lei, suma integrala.Absolvenții de clasa a VIII-a…

- Emoțiile continua și astazi pentru elevii din clasa a VIII-a! Urmeaza sa susțina proba scrisa la Matematica, și, implicit, ultimul examen de la Evaluarea Naționala. Candidații vor primi rezultatele finale in data de 3 iulie 2024, iar notele pe care le vor obține vor decide liceul la care vor fi admiși.