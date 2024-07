Elevii din Glina, Ilfov au avut parte de activitați inedite in Școala de vara. Hubert Thuma a vorbit despre ocazia elevilor de a lua lecții de echitație sau de a vizita locuri cu o incarcatura culturala de proporții. Scopul acestui proiect a fost determinarea tinerilor sa ințeleaga importanța educației. Hubert Thuma, despre Școala de vara […] The post Școala de vara pentru elevii din Glina. Hubert Thuma: Sa-i motivam sa nu abandoneze școala appeared first on Puterea.ro .