Stiri pe aceeasi tema

- Hotii au furat un seif de 200 kg, plin cu bani si bijuterii, ziua in amiaza mare, dintr-o casa din localitatea ieseana Harlau. Au actionat organizat, in timp ce proprietarii nu erau acasa. Exista mai multe piste urmarite in acest moment de catre anchetatori. Politistii banuiesc ca ar putea fi cineva…

- O biserica din Bacau a devenit scena unui jaf șocant, in care mai mulți barbați au furat peste 30.000 de lei din cutia milei, chiar in timpul desfașurarii unei slujbe. Evenimentul tragic a avut loc la Biserica “Sfantul Dumitru – Narcisa”, una dintre cele mai mari parohii din județul Bacau, atragand…

- Hoții au fost mai inventivi de data aceasta.Victima a primit un apel necunoscut in care i se spunea ca mașina i-a fost lovita, moment in care a fugit din apartament sa verifice. Detalii bomba din dosarul de ultraj al fostului ginere al lui Becali. „Nu știți cu cine v-ați pus! Un trabuc d-asta costa…

- Doi parinti au fost arestati preventiv pentru 30 de zile prin decizia magistratilor de la Judecatoria Carei dupa ce si-au agresat copilul in varsta de... The post Copil de doi ani, batut de parinți cu pumnii și incuiat in geamantan. Parinții au fost arestați appeared first on Special Arad · ultimele…

- Parintii unui copil in varsta de doi ani, din judetul Satu Mare, au fost retinuti duminica dupa ce, conform anchetatorilor, l-ar fi agresat pe micut in timp ce... The post Parintii unui copil in varsta de doi ani din Satu Mare, arestați preventiv dupa ce și-au batut copilul appeared first on Special…

- Keanu Reeves a fost jefuit chiar in noaptea de Moș Nicolae. Poliția californiana a fost anunțata ca o persoana anonima a raportat ca necunoscuți au patruns prin efracție in casa actorului care nu era acasa, declanșand alarma. BREAKING: Keanu Reeves’ $7M L.A. home was robbed again by ski-masked burglars…

- Patru indivizi au aruncat cocktail-uri Molotov intr-o casa din Arad, unele ajungand in dormitor – dupa ce anterior a fost spart geamul camerei cu o... The post Arad: I-au aruncat cocktail-uri Molotov in dormitor. Patru indivizi au fost arestați preventiv appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Trei persoane au fost arestate saptamana trecuta pentru furtul unui rucsac apartinand sefului delegatiei olimpice mongole, aflat la Paris pentru pregatirea Jocurilor Olimpice din 2024, in care se aflau bijuterii cu o valoare de aproape 600.000 euro, au anuntat, miercuri, surse ale politiei din Seine-Saint-Denis,…