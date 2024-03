Stiri pe aceeasi tema

- Patru romani au facut prapad in Franta, dar, in cele din urma, au fost prinsi. Banda de hoți, formata din patru romani cu varste cuprinse intre 20 și 25 de ani, a fost arestata, luni, 4 martie, de poliția franceza, dupa o serie de 13 spargeri la magazinele cu materiale de constructii. Au furat drujbe…

- Polițiștii au identificat hoții care in noaptea de 17 spre 18 ianuarie au spart biroul unei firme de pe strada Gheorghe Doja din municipiul Suceava și au furat doua telefoane mobile in valoare de 7.000 de lei. Este vorba de doi tineri de 17 și 18 ani din Pașcani. Aceștia au primit mandate de arestare…

- Autoritatile romane si franceze au destructurat o grupare care a furat catalizatoare auto din Franta, de patru milioane de euro. Trei membri ai gruparii au fost arestati in Romania. Citește și: Schimbari importante la examenul pentru permis de conducere Membrii grupului organizat sunt suspectați ca…

- Șapte tineri, inclusiv doi minori, sunt suspectați de comiterea a cel puțin trei furturi de telefoane mobile din magazine specializate, in valoare de 350 de mii de lei. Potrivit oamenilor legii, aceștia risca pana la șase ani de inchisoare.

- O șoferița de TIR romanca, in varsta de 27 de ani a fost prinsa, impreuna cu alți trei romani, șoferi pe camion și ei, la furat motorina in Franța. Foloseau un sistem care golea repede rezervoarele.In noaptea de joi, 14 decembrie, spre vineri, 15 decembrie, jandarmii au arestat patru șoferi de…

