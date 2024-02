Jaf ca-n filme intr-un magazin de bijuterii din Timisoara. In imaginile de pe camera de supraveghere se vede cum un individ ia de pe masa doua lanțuri din aur si fuge spre usa. La iesire, talharul a dat nas in nas cu proprietarul, care a incercat sa-l opreasca. In acel moment, hotul i-a dat barbatului cu spray paralizant in fata si a reusit sa se faca nevazut cu „prada”. Individul inca este cautat de politie. Articolul Hot filmat in actiune, intr-o bijuterie din Timisoara. I-a dat cu spray paralizant in ochi celui pagubit, apoi a fugit cu prada apare prima data in Money .