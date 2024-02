Un tanar in varsta de 19 ani a fost reținut pe Aeroportul Otopeni. Individul era cautat pentru furt in cazul pistolului sustras de la fostul ofițer SRI din Voluntari. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov au fost informați, joi, de polițiștii de frontiera cu privire la faptul ca pe Aeroportul București Otopeni a fost depistat un barbat de 19 ani, urmarit la nivel național, care s-a deplasat cu o aeronava pe ruta Bruxelles- București. In acest context, polițiștii au pus in aplicare mandatul de arestare preventiva in lipsa, emis de catre Judecatoria Buftea pe numele barbatului…