Datoria statului a crescut puternic, la un nou nivel record. Îndatorarea a depăşit 52% din PIB Cresterea rapida a datoriei la inceputul anului are loc ca urmare a strategiei Finantelor de a imprumuta in primele luni o parte mare din necesarul de finantare pentru intreg anul. Pe masura ce statul va face in cursul anului plati mai mari in contul datoriei, la termenele prevazute, acest impact se va diminua, noteaza. Un alt aspect important este ca gradul de indatortare din februarie se situeaza la 52,4% din PIB, in timp ce indatorarea pentru ianuarie,, anuntata initial la 50,2% din PIB, a fost revizuita la 49,9% din PIB. Peste 50% din PIB, Guvernul ar trebui sa adopte automat unele masuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

