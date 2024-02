Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost reținut pe Aeroportul Otopeni. Individul era cautat pentru furt in cazul pistolului sustras de la fostul ofițer SRI din Voluntari. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov au fost informați, joi, de polițiștii de frontiera cu privire la faptul…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov au fost informați, joi, de polițiștii de frontiera cu privire la faptul ca pe Aeroportul București Otopeni a fost depistat un barbat de 19 ani, urmarit la nivel național, care s-a deplasat cu o aerona

- Un barbat de 19 ani a fost arestat joi pe Aeroportul Otopeni. Acesta era dat in urmarire pentru furt și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, in dosarul care vizeaza furtul unui pistol, a cartușelor aferente și a unor bijuterii, dintr-o locuința din Voluntari.Polițiștii Serviciului de Investigații…

- Politistii din Ilfov anunta ca, sambata, au primit mandate de arestare preventiva alti doi suspecti din dosarul care vizeaza furtul unui pistol si al munitiei aferente si al unor bijuterii dintr-o locuinta din orasul Voluntari. Unul dintre suspecti se afla in arest, in timp ce pe numele celuilalt mandatul…

- Politistii ilfoveni au descoperit miercuri, 31 ianuarie, in Lacul Pantelimon, pistolul si cartusele aferente furate la inceputul lunii ianuarie din casa din Voluntari a unui fost ofițer SRI, iar un tanar de 24 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.„In cadrul activitaților investigativ operative,…

- Patru persoane suspectate ca au furat in urma cu doua saptamani un pistol letal și 24 de cartușe din casa unui fost ofițer SRI au fost aduse la audieri de polițiști in urma unor descinderi facute joi dimineața, 18 ianuarie, in Ilfov. La percheziții, arma nu a fost gasita, transmite G4media.„La data…

- "La data de 6 ianuarie, politistii de la transporturi de pe Aeroportul 'Henri Coanda' Bucuresti au depistat, in urma schimbului de informatii dintre Biroul Sirene Spania si Biroul Sirene Romania, un barbat, de 53 de ani, cetatean spaniol, urmarit international de autoritatile spaniole pentru inselaciune,…

- Potrivit reprezentantilor Politiei judetene Bacau, incidentele violente, in urma carora a fost deschis un dosar penal pentru tentativa de omor, au avut loc in urma cu zece zile.”La data de 17 decembrie a.c., Politia orasului Darmanesti a fost sesizata de un barbat de 36 de ani despre faptul ca mai multe…