- Denisa Briana Raducanu, o fetita in varsta de 11 ani, din Timisoara, a fost data disparuta de familie. Politia a dat-o in urmarire. Copila a iesit intr-o pauza de la scoala si nu s-a mai intors. „Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 16 ani, care a disparut. Lukas-Slagen Ladislav (Luchi) a plecat, in data de 25 ianuarie a.c., de la domiciliu sau de pe strada Martir Constantin Radu din Timișoara, catre școala…

- O fetița de 11 ani din Valcea a fost rapita de acasa, de patru barbați și o femeie. Semnalmente: ochi albaștri, par șaten, lung. La momentul dispariției, aceasta era imbracata cu blugi albaștri, cu o geaca neagra și cizme negre. ”La data de 25 ianuarie a.c., in jurul orei 14.50, dispeceratul Inspectoratului…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 17 ani, care a disparut. Gabriel-Sorinel Simeria a plecat, in data de 8 ianuarie a.c., de la domiciliul sau din localitatea Șag spre școala unde invața, in Timișoara, iar pana…

- Astazi, 23 noiembrie a.c., structurile teritoriale ale M.A.I. : Inspectoratul de Jandarmi Județean ” Ștefan cel Mare” Bacau, Gruparea de Jandarmi Mobila “Alexandru cel Bun” Bacau, Inspectoratul de Poliție Județean Bacau, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ” Maior Constantin Ene” al județului Bacau,…

- Donatorii sunt așteptați la Centrul de Transfuzie Sanguina Cluj pentru a-și ajuta semenii aflați in suferința Se cauta urgent doua grupe de sange. Este vorba despre grupele: 0 negativ(-) și A negativ(-) . „Daca ești eligibil pentru donare te așteptam și pe tine sa faci o fapta buna! Centrul de Transfuzie…