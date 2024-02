O femeie din Maramureș care s-a filmat în timp ce conducea cu un bebeluși de 9 luni în brațe a fost aspru amendată O femeie din Maramures s-a filmat in timp ce conduce o masina avandu-l in brate pe copilul sau in varsta de noua luni, iar pentru fapta sa femeia a fost amendata cu 825 de lei. Potrivit glasulmm.ro, politistii din Borsa s-au sesizat sambata, dupa aparitia unui filmulet in mediul online in care o femeie conduce o masina cu un copil in brate. Politistii au stabilit ca este vorba despre o femeie de 25 de ani, din Borsa, care nu avea pusa centura de siguranta. De asemenea, ea isi transporta fiul de noua luni in brate, pe scaunul soferului, fara ca baietelul sa fie fixat intr-un scaun pentru copil. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Maramures s-a filmat in timp ce conduce o masina avandu-l in brate pe copilul sau in varsta de noua luni, iar pentru fapta sa femeia a fost amendata cu 825 de lei. Potrivit glasulmm.ro, politistii din Borsa s-au sesizat sambata, dupa aparitia unui filmulet in mediul online in care o femeie…

- O femeie din Borșa, județul Maramures, s-a filmat cu propriul copil de 9 luni in brațe in timp ce conducea o mașina. Polițiștii au amendat-o cu 825 de lei, informeaza Glasul Maramureșului.

- Femeia in varsta de 25 de ani, din Borșa, județul Maramureș, a fost amendata cu 825 de lei, dupa ce pe rețelele de socializare au fost postate imagini cu ea conducand mașina in timp ce ține bebelușul in brațe, relateaza Ziar Maramureș.Polițiștii din Borșa s-au sesizat, sambata, 24 februarie, dupa apariția…

- O femeie din Maramures s-a filmat in timp ce conduce o masina avandu-l in brate pe copilul sau in varsta de noua luni, iar pentru fapta sa femeia a fost amendata cu 825 de lei. Potrivit glasulmm.ro, politistii din Borsa s-au sesizat sambata, dupa aparitia unui filmulet in mediul online in care o…

- O femeie din Maramures s-a filmat in timp ce conduce o masina avandu-l in brate pe copilul sau in varsta de noua luni, iar pentru fapta sa femeia a fost amendata cu 825 de lei. Potrivit glasulmm.ro, politistii din Borsa s-au sesizat sambata, dupa aparitia unui filmulet in mediul online in care o femeie…

- Șoferița nu a luat nicio masura de siguranța pentru copil, iar daca avea loc un accident, puteam asista la o tragedie.Polițiștii au vazut pe internet imaginile postate de vasiledale.ro și imediat s-au autosesizat. Tanara in varsta de 25 de ani a fost amendata cu suma de 825 de lei. Oamenii legii au…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Zalau au fost sesizați marți, in jurul orei 11.40, in urma unui apel 112 despre faptul ca, pe strada Unirii din municipiul Zalau, a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat ca, un tanar de 27 de…

- O femeie de 52 de ani a fost ranita, miercuri, in judetul Satu Mare, dupa ce s-a aruncat din masina pe care o conducea. Incidentul s-a produs pe DN 19 F, iar autoturismul a luat foc in mers, potrivit news.ro”La data de 17 ianuarie a.c., in jurul orei 12.30, politistii din cadrul Inspectoratului de…