Facturile la energie emise de catre unii operatori economici sunt de dimensiunea unui curs al Facultatii de Automatica, iar pe piata exista contracte pentru care trebuie studii juridice de masterat, considera presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. In acest context, Horia Constantinescu anunta ca o comisie de specialitate ce va fi infiintata in cadrul institutiei pe care o conduce va veni cu solutii pentru rezolvarea acestor probleme. “In conditiile in care nu putem duce la cursuri de specialitate intreaga populatie, va trebui sa gasim solutii pe intelesul tuturor.…