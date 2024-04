Stiri pe aceeasi tema

- Harta realizata de Visual Capitalist , care prezinta salariul mediu orar in euro pentru fiecare țara europeana, ofera o imagine vizuala și cuprinzatoare a modului in care salariile variaza in regiune.Conform datelor prezentate de specialiști, Luxemburg este raiul angajaților europeni, cu cel mai mare…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) cauta firma care sa evalueze peste 200 de imobile care ar incurca reabilitarea porțiunii care leaga Bistrița de Dumitra din DN17C. Daca evaluatorii constata ca cladirile respective vin in calea porțiunii reabilitate, proprietarii sunt…

- Sute de mii de romani vor fi obligați sa instaleze un al doilea contor pentru energia electrica, conform avertizarii emise de Asociația Prosumatorilor și a Comunitaților de Energie. Aceasta masura ar urma sa genereze o irosire estimata la aproximativ 100

- Sefii marilor companii industriale vor ca Uniunea Europeana sa scada costurile cu energia si povara reglementarilor „Green Deal”, pentru a ajuta regiunea sa ramana competitiva, in conditiile accelerarii tranzitiei energetice, scrie Bloomberg.Mai bine de 70 de șefi de companii din industrie, inclusiv…

- Guvernul grec condus de premierul de dreapta Kyriakos Mitsotakis a calificat joi drept "calomnioasa" si un "complot politic impotriva Partidului Popular European" (PPE) o rezolutie a Parlamentului European care atrage atentia asupra "amenintarilor foarte serioase asupra valorilor UE in Grecia" si asupra…

- "Este o taxa noua care se va aplica pentru imobilele care folosesc combustibili poluați și pentru utilizarea combustibilor fosili in transportul rutier″, se arata intr-o analiza a Asociației Energia Inteligenta (AEI). Concret, daca ne raportam la un apartament cu 2 camere, unul cu 4 camere și o casa…

- ​Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București (DSPMB) a sancționat Universitatea din București (UB) cu 8.000 de lei in urma unui control efectuat luni, in a doua parte a zilei. Pentru caminul B din Grozavești nu exista contract pentru servicii de dezinsecție și deratizare, a transmis, pentru…

- 400.000 de lei, adica 80.000 de euro, inghite anual partia de schi de la Bistrița. Costurile includ doar intreținerea și funcționarea, precum și salariile angajaților. Asta, in condițiile in care, anual, partia de schi este funcționala maxim o saptamana. Cu țaraita, așa au avut parte bistrițenii de…