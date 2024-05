Găselnița românilor pentru a păcăli automatele sistemului de reciclare SGR Sistemul de Garantie-Returnare (SGR) a fost lansat la 30 noiembrie 2023 ca cel mai mare proiect national de economie circulara, care isi propune sustinerea eforturilor de reciclare si protejare a mediului inconjurator. Automatele de reciclare și-au facut apariția peste tot, dar romanii, inventivi din fire, au gasit deja o modalitate de pacalire a acestora.Concret, la fiecare sticla de plastic, doza de aluminiu sau sticla de sticla cumparata din orice magazin se oprește o garanție de 50 de bani. Exclusiv pentru produsele care conțin logo-ul SGR. Dar romanii au gasit soluția pentru a pacali Sistemul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

