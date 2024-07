Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi seara, la B1 TV, ca pana la finalul anului nu va crește nicio taxa și a combatut ideea premierului Marcel Ciolacu de trecere de la cota unica de impozitare la o impozitare progresiva. „Va pot spune ca pana la finele anului nu va crește nicio taxa”, a declarat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca pana la finele anului nu va creste nicio taxa. „In acest moment va pot spune ca pana la finele anului nu va creste nicio taxa, iar reducerea deficitului se poate face doar prin reducerea cheltuielilor bugetare si sporirea gradului de colectare. In acest…

- Fara haos in legislatia fiscala Contabilii, economiștii si antreprenorii protesteaza , astazi, la București pentru a atrage atentia asupra a ceea ce ei numesc „teroare fiscala”. Manifestarea, intitulata „Fara haos in legislatia fiscala”, are loc in intervalul 08:30 – 13:00. Corpul Experților Contabili…

- OFICIAL Ministrul Finanțelor aduce modificari la e-TVA dupa criticile din mediul de afaceri. Decizii dupa discuțiile cu contabilii OFICIAL Ministrul Finanțelor aduce modificari la e-TVA dupa criticile din mediul de afaceri. Marcel Bolos, a avut miercuri o sedinta de lucru cu reprezentantii Corpului…

- Companiile și PFA-urile au avut la dispoziție 6 luni pentru a implementa e-Factura, astfel ca de la 1 iulie singurul document oficial care poate fi inregistrat in contabilitate este factura transmisa in Spatiul Privat Virtual, in format XML. Amenda pentru nerespectarea acestei prevederi este 15% din…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a anunțat pe pagina sa de Facebook faptul ca a fost adoptata procedura pentru e-TVA. Intre timp, OUG a aparut și in Monitorul Oficial. „Cand am ajuns la MF m-am lovit de una dintre cele mai mari probleme ale administrației fiscale și vamale din Romania: gestionarea…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale (MMSS) a organizat, joi, in contextul incheierii Anului European al Competențelor, o conferința naționala cu tema ”Parteneriate puternice pentru competențele viitorului”, componenta a proiectului “Imputernicirea adulților prin formarea de competențe in Romania…

- Perspectivele economice pentru Romania sunt promițatoare, țara noastra urmand sa devina cea mai mare piața din UE pentru licitațiile publice in urmatorii patru ani, aproximativ 160 de miliarde de euro aruncate in piața pentru investiții in infrastructura rutiera, feroviara, aeriana, rețele de apa și…