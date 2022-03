Stiri pe aceeasi tema

- Centrul financiar al Chinei, Shanghai, a impus luni un lockdown in doua etape pentru cei 26 de milioane de locuitori ai sai, cu inchiderea podurilor si tunelurilor si restrictionarea traficului pe autostrazi, in incercarea de a limita cresterea numarului de cazuri de COVID-19, informeaza Reuters,…

- Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații, spune ca un eventual val șase de COVID poate fi luat in calcul din aceasta toamna si ar presupune o alta tulpina care sa se transmita susținut in comunitate.Declarațiile ministrului vin la nici o saptamana de ridicare a tuturor restricțiilor anti-COVID 19.„Un eventual…

- Hong Kong a anunțat noi restricții, din cauza infectarilor ridicate, in timp ce deficitul de legume a crește, deoarece șoferii de camion care transportau alimentele au fost testați pozitivi COVID-19. Livrarile de marți au fost in jur de o treime fața de cele de luni, a spus guvernul. Centrul financiar…

- Restabilirea mobilitații normale a populației in „regiuni cu zero COVID”, cum ar fi China , va provoca aproximativ 2 milioane de decese intr-un an, spun cercetatorii chinezi, deoarece țara ramane singura economie majora care se menține cu o politica zero COVID. Reducerea restricțiilor in „regiunile…

- Pe masura ce tot mai multe tari anunta planuri de redeschidere, estimarile privind turismul global sunt tot mai optimiste. In acest an, calatoriile si turismul ar putea sa genereze 8,6 trilioane de dolari la nivel global, potrivit unei noi cercetari realizate de World Travel & Tourism Council. Chiar…

- Danemarca devine de marti prima tara din Uniunea Europeana care va ridica toate restrictiile anti-Covid. In ciuda numarului record de cazuri, autoritatile se bazeaza pe ratele mari de vaccinare. Valul de Omicron este considerat inofensiv.

- Suedia a decis sa nu recomande vaccinurile anti-COVID-19 pentru copiii din grupa de varsta 5-11 ani, a anuntat joi Agentia de Sanatate Publica, argumentand ca beneficiile nu depasesc riscurile, relateaza Reuters, citata de Agerpres. „Pe baza informatiilor pe care le avem in prezent, si anume ca exista…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila: Cand va scadea valul cinci de COVID-19 și cand se vor relaxa restricțiile Alexandru Rafila, ministrul Sanatații a declarat ca valul cinci de COVID-19, ar putea incepe sa scada la jumatatea lunii februarie. De asemenea, acesta a mai declarat ca daca de la jumatatea…