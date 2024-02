Avertismentele industriei petroliere, potrivit carora se construiesc prea puține nave, se intorc sa bantuie piața, dupa ce atacurile Houthi asupra transportului maritim au provocat devieri pe scara larga in comerțul global cu țiței. Doar doua superpetroliere noi urmeaza sa se alature flotei in 2024 – cele mai puține adaugiri din aproape patru decenii și cu […] The post Comerțul global mai incaseaza o lovitura: lipsa petrolierelor first appeared on Ziarul National .