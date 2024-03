Stiri pe aceeasi tema

- Centrul FILIA a lansat studiul "Grija pentru democratie: Interesele politice ale femeilor 2024" prin care evidentiaza perspectivele si vocile femeilor din Romania, voci care adesea lipsesc de pe agenda politica.Cercetarea este reprezentativa national si se concentreaza asupra intereselor politice ale…

- Centrul FILIA a lansat studiul ”Grija pentru democrație: Interesele politice ale femeilor 2024” prin care evidențiaza perspectivele și vocile femeilor din Romania, voci care adesea lipsesc de pe agenda politica. Cercetarea este reprezentativa național și se concentreaza asupra intereselor politice…

- Exista schimbari importante in piața procesatorilor de plați, iar una dintre ele vine de la gigantul din Franța care crește activitațile din Romania, dar anunța concedieri la nivel mondial cu aproximativ 8%. Citește mai deaprte și afla despre ce gigant este vorba. Worldline reduce forța de munca la…

- ”Trebuie sa fim foarte prudenti si atenti fata de felul in care solutionam aceste revendicari, pentru ca ele tin si de angajamente pe care le avem fata de Comisia Europeana. As enumera aici facilitatile fiscale care au fost eliminate pentru agricultori, pentru industria alimentara, pentru constructori…

- ”Trebuie sa fim foarte prudenti si atenti fata de felul in care solutionam aceste revendicari, pentru ca ele tin si de angajamente pe care le avem fata de Comisia Europeana. As enumera aici facilitatile fiscale care au fost eliminate pentru agricultori, pentru industria alimentara, pentru constructori…

- ”Trebuie sa fim foarte prudenti si atenti fata de felul in care solutionam aceste revendicari, pentru ca ele tin si de angajamente pe care le avem fata de Comisia Europeana. As enumera aici facilitatile fiscale care au fost eliminate pentru agricultori, pentru industria alimentara, pentru constructori…

- Analiza Mazars In data de 5 ianuarie 2024, legislația privind impozitul minim pe profit la nivel global a fost transpusa in legislația naționala prin Legea nr. 431/2023. Deși primul termen de depunere pentru grupurile multinaționale și naționale incluse in sfera de aplicare este estimat pentru iunie…