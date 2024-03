Pe masura ce guvernele iși ecologizeaza economiile, iar companiile de utilitați iși retrag centralele electrice pe baza de combustibili fosili, instalațiile eoliene devin una dintre cele mai populare forme de energie alternativa. Dar pentru a stoarce mai multa energie din vant, turbinele devin din ce in ce mai mari. Asta inseamna ca navele capabile sa […] The post Tranziția energetica mai incaseaza o lovitura. De ce intarzie asamblarea turbinelor eoliene pe mare first appeared on Ziarul National .