Compania va efectua disponibilizarile din motive organizatorice, productive si economice nespecificate, au precizat intr-un comunicat comun sindicatele CCOO si UGT. H&M are 91 de magazine si aproape 4.000 de angajati in Spania, potrivit raportului anual al H&M. Retailerul intentioneaza sa inchida 28 de magazine. Masura este in concordanta cu masurile luate de alti mari retaileri de moda din intreaga lume, care au inchis magazine mai mici in ultimii ani, in timp ce si-au extins sucursalele emblematice care atrag mai mult trafic si care pot servi si ca centre logistice de comert electronic. H&M…