Hidroelectrica, profit în creștere cu 46% Directoratul Hidroelectrica a aprobat rezultatele operaționale și financiare ale companiei pe primele șase luni ale anului curent. Producatorul de energie Hidroelectrica a obținut in primul semestru din 2023 venituri de 6.977 milioane de lei și un profit net de 3,95 miliarde de lei, in creștere cu 46% fața de perioada similara a anului trecut. De asemenea, rezultatul pe acțiune este in creștere cu 46%, de la 6,01 la 8,80 lei pe acțiune. ”Avem un an foarte bun din perspectiva disponibilitații resurselor de apa, fapt ce ne-a permis sa producem 10,915 TWh, ceea ce inseamna ca am livrat in sistemul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

