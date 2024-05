Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un moment istoric pentru țara noastra, președintele Klaus Iohannis a semnat legea care deschide calea catre un viitor sustenabil și independent din punct de vedere energetic pentru Romania. Legea privind energia eoliana offshore a fost promulgata de catre președinte, marcand un pas semnificativ…

- Termocentralele pe baza de carbune nu au acces pe piața de energie. La nivelul Complexului Energetic Oltenia (CEO) se produce 90% din energie pe baza de carbune din Romania. Compania energetica a ajuns insa in ultimele saptamani sa iși reduca drastic activitatea la grupurile energetice și la subunitațile…

- Romania a inregistrat ieri, dupa pranz, cea mai mare producție de energie fotovoltaica din istorie – 1.179 MW, putere instantanee. Energia foto a fost pe locul trei in topul surselor de producție, dupa ape și nuclear, pe un consum și o producție foarte scazute, de doar puțin peste 5.000 MW, potrivit…

- Lucrarile la hidrocentrala de la Costisa au fost finalizate. Hidroelectrica a anuntat, vineri, finalizarea lucrarii de tip LN3 pentru hidroagregatul nr. 1 de la CHE Costisa, „un pas important in dezvoltarea si consolidarea infrastructurii hidroelectrice”. Potrivit unui comunicat de presa al companiei,…

- ”Hidroelectrica a finalizat partea de pregatire si probe pentru hidroagregatul numarul 5 de la Centrala Hidroelectrica Portile de Fier I si a redat obiectivul tehnic in exploatare. Reamintim ca in data de 1 februarie 2024, in jurul orei 20.30, Hidrocentrala Portile de Fier a fost afectata de un incendiu…

- Veniturile companiei au urcat cu 30%, in anul 2023, la 12,244 miliarde lei (fata de 9,452 miliarde lei in 2022).”Energia produsa si vanduta (neta) a crescut cu 30% (17.639 GWh) in anul incheiat la 31 decembrie 2023 de la 13.544 GWh in anul 2022. Aceste cresteri au fost datorate in principal imbunatatirii…

- NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de malluri din Romania, este controlat de Fisc. Dezvoltatorul a platit deja 2,5 milioane de euro și spune ca colaboreaza cu autoritațile romane pentru ca acestea sa ințeleaga modelul de business. Inspecții fiscale sunt in desfașurare și la alte firme ale grupului…