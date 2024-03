Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 4 martie 2024, Hidroelectrica a finalizat partea de pregatire și probe pentru hidroagregatul numarul 5 de la Centrala Hidroelectrica Porțile de Fier I și a redat obiectivul tehnic in exploatare. Reamintim ca in data de 1 februarie 2024, in jurul orei 20.30, Hidrocentrala Porțile de Fier a fost…

- Renault a spus ca va propune un dividend de 1,85 euro pentru 2023, in crestere fata de o plata de 0,25 euro pentru 2022, alaturandu-se producatorilor auto americani Ford si General Motors pentru a oferi mai multi bani investitorilor. Pozitia de numerar mai puternica si cresterea marjei sunt cel mai…

- ”Hidroelectrica informeaza publicul cu privire la aparitia in mediul online a unor clipuri video contrafacute, folosind tehnologia „deepfake”. Acestea includ persoane publice, artisti si vedete TV, promovand in mod fals tranzactionarea actiunilor companiei Hidroelectrica. Subliniem cu fermitate ca aceste…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a realizat anul trecut un profit net de 4,03 miliarde lei, in scadere de doua ori si jumatate de la 10,3 miliarde lei in 2022, potrivit rezultatelor transmise joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile din vanzari au…

- Cirque du Soleil, cel mai faimos circ din lume deschide seria spectacolelor anului in Romania cu nu mai puțin de șapte reprezentații la Romexpo. Inițial au fost anunțate doar patru spectacole la pavilionul expozițional, insa cererea mare de bilete i-a facut pe organizatori sa negocieze alte trei reprezentații…

- Azomureș a anunțat in 7 decembrie oprirea producției de amoniac și ingrașaminte pentru luna aceasta. Principala cauza este creșterea prețului la materia prima, gazul natural, care s-a scumpit cu aproape 40% fața de luna octombrie. Compania solicita autoritaților sa susțina industria de ingrașaminte…

- Hidroelectrica a semnat astazi contractul cadru pentru transferul de afacere de la Uzina Constructoare de Mașini Reșița (UCMR), catre companie. Tranzacția vizeaza securizarea bazei de active a UCMR, unica in Sud-Estul Europei și esențiala in eficientizarea activitații de mentenanța și retehnologizare…