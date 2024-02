”Hidroelectrica informeaza publicul cu privire la aparitia in mediul online a unor clipuri video contrafacute, folosind tehnologia „deepfake”. Acestea includ persoane publice, artisti si vedete TV, promovand in mod fals tranzactionarea actiunilor companiei Hidroelectrica. Subliniem cu fermitate ca aceste continuturi sunt frauduloase si induc in eroare publicul cu privire la implicarea acestor personalitati in tranzactionarea actiunilor Hidroelectrica, avand ca scop final inselarea celor atrasi de posibilitatea obtinerii facile a unor castiguri financiare substantiale”, anunta compania. Compania…