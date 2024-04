Alertă! CEO a ajuns să producă doar cu un singur grup energetic Termocentralele pe baza de carbune nu au acces pe piața de energie. La nivelul Complexului Energetic Oltenia (CEO) se produce 90% din energie pe baza de carbune din Romania. Compania energetica a ajuns insa in ultimele saptamani sa iși reduca drastic activitatea la grupurile energetice și la subunitațile miniere. Producția a ajuns la echivalentul unui singur grup energetic. Sunt perioade in care producția de curent electric la nivelul CEO fluctueaza intre un minimum de 300 de MW și un maximum de 500 de MW. Astfel, 300 de MW inseamna activitatea unui singur grup energetic și chiar mai puțin. Energia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

