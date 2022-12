In pofida scandalului generat de proiectul Ministerului Energiei privind finalizarea celor noua hidrocentrale și a opoziției ONG-urilor europene, Romania a decis ca nu exista alternativa. Astfel, finalizarea proiectelor Hidroelectrica, precum și construcția altor hidrocentrale au fost prinse in Programul Național de Control al Poluarii Atmosferice, cerut de Comisia Europeana. In cele din urma, Guvernul a […] The post Hidrocentralele revin in forța. Ministerul Mediului a trecut investițiile in Programul de control al poluarii first appeared on Ziarul National .