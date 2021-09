HC Dobrogea Sud, o noua victorie! Delfinii au castigat meciul cu CSM Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa debutul in tromba in noua editie de campionat, 31-24 cu HC Buzau, la Sala Sporturilor, HC Dobrogea Sud vrea sa continue seria evolutiilor foarte bune din aceasta toamna si sa se impuna si in meciul cu CSM Bucuresti, restanta din etapa intai a Ligii Nationale la handbal masculin. Partida se va juca…

- Delfinii au debutat cu dreptul, duminica, in noul sezon din Liga Nationala. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic si George Buricea a facut o prima repriza foarte buna si a intrat la vestiare cu un avantaj de 6 goluri: 17 11 Alex Andrei a marcat 6 goluri, cu procentaj maxim la 7 metri, 3 din 3. Nistor,…

- Cea de-a doua etapa a Ligii Zimbrilor s-a derulat sub semnul echipelor vizitatoare. Din cele șase jocuri (partida HC Dobrogea Sud- HC Buzau a fost amanata, constanțenii fiind angrenați in Liga Europeana, competiție in care au obținut calificarea in turul 2), nu mai puțin de patru au fost adjudecate…

- SCM Gloria Buzau a cucerit in premiera Cupa Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins-o surprinzator pe campioana CSM Bucuresti cu scorul de 35-29 (17-15), duminica, in finala desfasurata in Sala Polivalenta din Braila. Gloria, care a castigat cu acest prilej si Supercupa Romaniei,…

- Simona Halep s-a calificat in turul doi al turneului de la Cincinnati. Marți, ea a invins-o pe poloneza Magda Linette. Cele doua sportive s-au mai intalnit in 2019, in turul II la Roland Garros, iar Halep s-a impus atunci in trei seturi. Simona Halep, aflata pe locul 13 in clasamentul mondial…

- HCDS Constanta s-a impus și in ultimul meci amical disputat in aceasta vara, scor 28-21 cu SCM Politehnica Timișoara, chiar pe terenul banațenilor. „Delfinii” revin acasa dupa aproape doua saptamani de cantonament.Pe 25 august, HC Dobrogea Sud o va intalni pe Dinamo București in Supercupa Romaniei.…

- Universitatea Craiova a caștigat sambata seara prima Supercupa Romaniei la fotbal dupa ce a invins formația CFR Cluj cu 4-2 la lovituri de departajare. Meciul a adus fața in fața campioana Ligii I, CFR Cluj, și caștigatoarea Cupei Romaniei, Universitatea Craiova. Noul sezon din fotbalul romanesc…

- Columbia a câștigat locul trei la Copa America dupa golul superb marcat de la aproximativ 23 de metri de Luis Diaz în prelungirile minutelor regulamentare contra lui Peru. Yotun ('45) a deschis scorul pentru Peru, dar Cuadrado ('49) a egalat dupa pauza.Luis Diaz a…