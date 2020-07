Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu vor acorda viza studentilor straini inscrisi in institutii de invatamint care vor continua cursurile numai online dupa vacanta de vara 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat lunii serviciile americane de migratie, scrie Agerpres, citand AFP. Studentii deja prezenti pe teritoriul…

- Guvernul lui Donald Trump a anuntat ca nu va permite studentilor straini sa ramana in Statele Unite in cazul in care universitatile hotarasc - de frica noului coronavirus - sa continue sa predea exclusiv online la inceperea anului universitar, relateaza AFP.

- Guvernul lui Donald Trump a anuntat ca nu va permite studentilor straini sa ramana in Statele Unite in cazul in care universitatile hotarasc - de frica noului coronavirus - sa continue sa predea exclusiv online la inceperea anului universitar, relateaza AFP, potrivit news.ro.Guvernul american ”nu…

- Statele Unite nu vor acorda viza studentilor straini inscrisi in institutii de invatamant care vor continua cursurile numai online dupa vacanta de vara 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit Agerpres. Studentii care deja prezenti pe teritoriul american „trebuie sa paraseasca tara ori sa…

- Statele Unite nu vor acorda viza studentilor straini inscrisi in institutii de invatamant care vor continua cursurile numai online dupa vacanta de vara 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat lunii serviciile americane de migratie, scrie Agerpres, citand AFP.

- ​Universitațile americane cu tradiții sacrosancte și absolvenți de prestigiu mai au acum un lucru în comun: sunt date în judecata de catre studenți nemulțumiți, relateaza NPR. Studenții pretind ca închiderea campusurilor universitare ca urmare a izbucnirii pandemiei cauzate…

- Vestea este adusa, pe Facebook, de europarlamentarul Cristian Terheș, care informeaza ca ”profesorul Daniela Rus va face parte din Consiliul Consultativ pe Stiința și Tehnica al președintelui Donald Trump”. Informația a fost furnizata chiar de Casa Alba, in urma cu doua zile. „Sunt onorata sa pot adauga…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Daniela Rus, directorul laboratorului de robotica din cadrul Massachusetts Institute of Technology (MIT), va fi membra a Consiliului Consultativ al presedintelui Donald Trump pentru stiinta si Tehnologie, potrivit unui comunicat al Casei Albe. Daniela Rus s-a nascut in…