Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii germani au adoptat miercuri o modificare controversata a legii anti-COVID-19 care consolideaza puterile guvernului cancelarului Angela Merkel pentru a inaspri lupta contra celui de-al treilea val al pandemiei, relateaza AFP si dpa. Aceasta reforma a legii care intareste prerogativele…

- Valoarea totala a sanctiunilor a depasit 1.400.000 lei In ultimele 24 de ore, politistii si reprezentantii celorlalte autoritati cu atributii in domeniu au continuat actiunile de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea si…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.516 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…

- Parlamentul se intrunește astazi, 12 martie, in ședința plenara. Deputații urmeaza sa examineze mai multe proiecte de lege, printre care proiectul inaintat cu titlul de inițiativa legislativa de catre membrii Biroului permanent pentru modificarea Legii cu privire la instituirea unor masuri pe perioada…

- Parlamentul se intrunește astazi, 12 martie, in ședința plenara. Deputații urmeaza sa examineze mai multe proiecte de lege, printre care proiectul inaintat cu titlul de inițiativa legislativa de catre membrii Biroului permanent pentru modificarea Legii cu privire la instituirea unor masuri pe perioada…

- Parlamentul se intrunește astazi, 12 martie, in ședința plenara. Deputații urmeaza sa examineze mai multe proiecte de lege, printre care proiectul inaintat cu titlul de inițiativa legislativa de catre membrii Biroului permanent pentru modificarea Legii cu privire la instituirea unor masuri pe perioada…

- Parlamentul se intrunește astazi, 12 martie, in ședința plenara. Deputații urmeaza sa examineze mai multe proiecte de lege, printre care proiectul inaintat cu titlul de inițiativa legislativa de catre membrii Biroului permanent pentru modificarea Legii cu privire la instituirea unor masuri pe perioada…

- Angela Merkel se va intalni luni cu producatorii de vaccin anti-coronavirus. Intalnirea va avea loc in contextul in care, in aceasta perioada cresc tensiunile cu privire la distribuirea dozelor . Angela Merkel, intalnire de urgența pentru vaccinarea anti-covid Deoarece tensiunile privind distribuția…