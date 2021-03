HAOS în campania de vaccinare! 69 de copii din România au fost imunizaţi cu serul greşit! Autoritatile care se ocupa de campania de vaccinare au dat-o in bara. De ce? Din cauza ca 69 de copii au fost imunizati cu serul gresit! Dupa cum se stie, in Romania, se pot vaccina adolescentii care au implinit 16 ani. 303 adolescenți cu varsta intre 16-18 ani au fost imunizați in Romania, in ultima […] The post HAOS in campania de vaccinare! 69 de copii din Romania au fost imunizati cu serul gresit! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

