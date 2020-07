Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 8 iulie 2020, cei 18 fotbaliști declarați neinfectați cu virusul Covid-19 din lotul divizionarei secunde FC Petrolul Ploiești, combatanta in play-off-ul care a debutat pe 3 iulie, reamintesc, cu meciul dintre Turris și FC Argeș, incheiat cu o remiza alba, 0-0, vor fi retestați. Iar daca toți…

- FC Viitorul Constanța – FC Petrolul Ploiești 3-1 (0-0) Marcatori: Danuleasa (57), Louis Munteanu (67), Luis Pitu (85, pen)/Pierce (90+2). FC Viitorul: Cabuz – Dussaut, M. Dulca, Iacob, De Nooijer – Casap, Birnoi, Edjouma – G. Ganea, Chițu, Andronache. Dupa pauza au jucat: Mușat – T. Capușa, Danuleasa,…

- Formatia Astra Giurgiu a terminat la egalitate, scor 0-0, partida amicala disputata joi, in deplasare, in compania echipei Petrolul Ploiesti, potrivit news.ro.Cele doua echipe au evoluat in urmatoarele formule: FC Petrolul (repriza I): Avram – Barboianu, Rauta, Manolache, Olaru – Meza…

- Clubul Gaziantep FK, la care antrenor principal este Marius Sumudica, a anuntat, miercuri, ca toate testele pentru coronavirus facute in urma cu o zi au avut rezultat negativ.“Testele pentru Covid-19 facute ieri echipei noastre si angajatilor au avut rezultat negativ”, se arata pe pagina de…

- Focarul de COVID de la Suceava merge spre stingere, doar jumatate din cazuri mai sunt pozitive, a declarat, miercuri, directorul Direcției de Sanatate Publica Suceava, dr. Manuela Trifan.Dr. Trifan a afirmat ca situația este valabila și pentru municipiul Suceava, ceea ce o face sa aprecieze ca ...

- Coordonatorul militar al Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, gen. dr. Ionel Oprea, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a informat, miercuri, in cadrul unei ședințe operative cu administrația județeana, ca aproximativ 1.000 de angajați din randul ...

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 60.000 lei si a inchis unele unitati pentru nereguli privind cazarea si asigurarea hranei persoanelor aflate in carantina institutionalizata, informeaza Agerpres.Printre unitațile sancționate de ANPC se afla și hotelul…

- Un iesean de 43 de ani s-a oferit voluntar in Anglia pentru testarea vaccinului impotriva coronavirusului. Romanul a venit in sprijinul comunitatii si in anii trecuti, atunci cand a salvat de la moarte doi britanici, fiind cunoscut ca romanul erou in Anglia.