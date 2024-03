Se așteaptă ca SUA să impună noi sancțiuni împotriva avanposturilor ocupate din Cisiordania Administrația Biden este așteptata sa impuna noi sancțiuni impotriva a doua avanposturi ilegale din Cisiordania ocupata, care au fost folosite ca baza pentru atacuri ale coloniștilor israelieni „extremiști” impotriva palestinienilor, noteaza Axios, citand trei oficiali americani, noteaza Mediafax. Sancțiunile, care ar urma sa fie impuse incepand de joi, sunt menite sa trimita un mesaj ca SUA nu vizeaza doar persoane fizice, ci și entitați implicate in furnizarea de sprijin logistic și financiar pentru atacurile impotriva palestinienilor, a precizat Axios citand un oficial american. Noi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

