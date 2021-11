Stiri pe aceeasi tema

- 400 de kilometri noi de autostrada putem construi prin PNRR, iar unul dintre obstacolele pentru atingerea acestui obiectiv il constituie deficitul de forța de munca din domeniu. Conform INS, volumul lucrarilor de construcții a crescut in aprilie 2021 cu 14,5%, in timp ce patronatele din sector susțin…

- Inspectoratul General pentru Imigrari anunța ca a simplificat unele proceduri pentru elevii și studenții straini din Romania. Modificarile vizeaza procedura de obținere a permisului de ședere temporara in...

- Elevii și studenții straini care stau in campusurile universitare vor obține mai ușor permisul de ședere. Inspectoratul General pentru Imigrari vine in sprijinul elevilor și studenților straini cazați in caminele campusurilor școlare și universitare, printr-o masura de simplificare a procedurii de obținere…

- Eveniment Doi nigerieni care nu au respectat condițiile de ședere in Romania, depistați de polițiștii de imigrari din Teleorman septembrie 1, 2021 08:37 Politistii de imigrari din Teleorman au depistat doi tineri din Nigeria, care nu au respectat condițiile intrarii și scopul șederii pe teritorul…

- In iulie 2020, Ministerul Muncii a anunțat semnarea unui protocol de colaborare intre instituții care sa-i sprijine pe muncitorii straini ramași fara job. S-a intamplat dupa ce Libertatea a documentat saga umilinței srilankezilor concediați și abandonați in fața unui aeroport. La un an de la implementare,…

- Guvernul a aprobat suplimentarea numarului de muncitori straini care se pot angaja in Romania. Guvernul a aprobat suplimentarea numarului de muncitori straini, din afara spatiului comunitar, care se pot angaja in Romania, in acest an. Se dubleaza practic cifra aprobata la sfarsitului lui 2020 si se…

