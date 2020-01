Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, "un ajutor de salvare" pentru Tarom, alocat printr-un imprumut din Trezorerie, a anuntat, joi, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca."Este vorba de un imprumut din Trezorerie de 195 de milioane de lei, in absenta caruia, practic, Tarom, incepand din…

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, un ajutor 'de salvare' pentru TAROM, alocat printr-un imprumut din Trezorerie in suma de 195 de milioane de lei, a anuntat, joi, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, citat de Agerpres.

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, un ajutor "de salvare" pentru TAROM, alocat printr-un imprumut din Trezorerie in suma de 195 de milioane de lei, a anuntat, joi, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca."Un alt act normativ adoptat in sedinta de Guvern de astazi este un memorandum…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat, joi, ca Guvernul a aprobat un Memorandum privind acordarea unui ajutor de salvare, in valoare de 195 de milioane de lei, pentru TAROM, in lipsa caruia compania ar fi in imposibilitatea finantarii activitatii curente.

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, un ajutor "de salvare" pentru TAROM, alocat printr-un imprumut din Trezorerie in suma de 195 de milioane de lei, a anuntat, joi, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel...

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, un ajutor ‘de salvare’ pentru TAROM, alocat printr-un imprumut din Trezorerie in suma de 195 de milioane de lei, a anuntat, joi, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. ‘Un alt act normativ adoptat in sedinta de Guvern de astazi este un memorandum pentru…

- Cuantumul pensiei minime in 2020 este la nivelul din acest an, 704 lei, a precizat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, adaugand ca Guvernul cauta solutii pentru ca situatia sa nu ramana astfel. „Cu privire la pensia minima, in acest moment, plafonul este acelasi din anul anterior, aprecierea noastra…

- Guvernul va lua o decizie privind creșterea salariului minim brut pe țara pana la sfarșitul lunii noiembrie, a anunțat luni Ionel Danca, șeful Cancelariei prim-ministrului. Potrivit acestuia, decizia va fi luata dupa consultarea partenerilor sociali, patronate și sindicate.