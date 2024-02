Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca are un ”crez economic” bazat pe 5 puncte importante. Premierul a spus ca iși dorește ca in urmatorii 4-5 ani salariul mediu brut din Romania sa ajunga la 2000 de euro, iar salariul minim brut sa ajunga la 1200 de euro. ”Vreau sa va lansez astazi o propunere…

- Șeful serviciului de informații al apararii din Ucraina, Kyrylo Budanov, afirma ca este „mai mult sau mai puțin confirmat” ca Alexei Navalnii a murit din cauze naturale - mai exact din cauza unui cheag de sange, scrie Sky News.

- Nvidia a numit Huawei un concurent de top intr-o serie de domenii, inclusiv in producția de procesoare care alimenteaza sistemele de inteligența artificiala (AI). Compania cu sediul in Santa Clara a declarat miercuri, in raportul sau anual, ca Huawei a fost principalul concurent in patru din cele…

- Statul roman are politici foarte proaste de lectura, susține Radu Vancu. „Nu se investește in biblioteci, de pilda. In ultimele trei decenii s-au desființat mii de biblioteci in Romania. Jumatate dintre județele țarii nu au un sistem de librarii, nu au librarii din care sa cumpere oamenii carte. De…

- Ministrul de externe chinez, Wang Yi, a apreciat marti ca relatiile dintre tara sa si Statele Unite s-au "stabilizat" anul trecut, intr-un moment in care cele doua mari puteri economice isi consolideaza dialogul pentru a-si depasi diferendele, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Relatiile dintre Beijing…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, susține ca bugetul Romaniei pentru anul 2024 va fi de peste 350 de miliarde de euro. Cifra este una istorica pentru Romania, iar daca ne raportam la inceputurile Romaniei democratice, in 1990 țara noastra avea un buget de 28,9 miliarde de dolari.”Bugetul Romaniei…

- Compania de calatorii romaneasca EXIMTUR va ȋncheia anul 2023 cu un volum de vȃnzari de peste 48 milioane EUR, ȋn crestere cu 20% fata de anul 2022. Calatoriile de tip leisure au generat 63% din vanzari, reflectand o creștere de 20%, in comparație cu anul anterior. Cat despre segmentul de calatorii…

- Manchester United "trebuie sa invete" din esecurile sale, a declarat antrenorul Eric ten Hag dupa cea de-a patra infrangere suferita de elevii sai in Liga Campionilor la fotbal, marti seara, in fata formatiei Bayern Munchen (scor 0-1), in ultimul meci din grupa, informeaza AFP."Nu privesc campania…